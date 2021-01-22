Алиментщика-форточника в Самарской области поймал начальник судебных приставов

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Последний день уходящего года оказался для жителя с. Елховки насыщенным. Разыскиваемый за кражу, мужчина приехал в родной поселок для встречи Нового года, но был задержан начальником районного отделения судебных приставов Владимиром Кузьминым.

История, похожая на детективный сериал произошла в Елховском районе Самарской области 31 декабря 2020 года. 34-летний мужчина собрался встретить Новый год в с. Елховка. В преддверии праздника он решил вернуться в родной поселок. И в тот самый момент, когда молодой человек уже собрался выходить из автобуса, на остановку подошел начальник отделения судебных приставов Елховского района старший лейтенант внутренней службы Владимир Евгеньевич Кузьмин.

Увидев сотрудника внутренней службы, молодой человек попытался поскорее скрыться с остановки и бросился бежать. Заметив странное поведение знакомого на вид мужчины, Владимир Кузьмин пресек его попытку скрыться. В задержанном начальник отделения судебных приставов узнал должника по алиментам, который ранее после известия о том, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, скрылся в неизвестном направлении.

Доставив алиментщика в отделение судебных приставов, Владимир Евгеньевич выяснил, что мужчина скрывается не только от погашения задолженности по алиментам, но и от органов дознания ОВД. Дело в том, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

После выяснения всех обстоятельств мужчина был передан сотрудникам полиции. Теперь за неуплату алиментов и любовь к проникновению в чужие дома его ждет уголовная ответственность.