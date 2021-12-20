Аферистами с ТоАЗа снова займется суд

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Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре 21 декабря вернется к рассмотрению нашумевшего уголовного дела об аферах неслыханных масштабов на ПАО «Тольяттиазот». Много лет скрывающиеся за рубежом основные владельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, их швейцарский партнер Эндрю Циви, его подчиненный Беат Рупрехт и экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королев 5 июля 2019 года были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и получили от 8,5 до 9 лет лишения свободы. Кроме того, осужденных обязали выплатить компенсацию в 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. компании «Уралхим», миноритарному акционеру. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года после подтверждения решением апелляционного суда, затем началось исполнительное производство, призванное взыскать ущерб, который мошенники отказались компенсировать добровольно, сообщает ТЛТПравда.

«Уралхим» заподозрил владельцев и менеджмент ТоАЗа в махинациях вскоре после того, как в 2008 году купил миноритарный пакет акций предприятия. Руководство завода сразу дало понять, что ни с какими акционерами церемониться не будет и ни о каких акционерных правах и слышать ничего не хочет. В результате руководителей завода около двух десятков раз привлекли к административной ответственности через суд за сознательное и злостное нарушение акционерных прав.

Но Махлаи и их ставленники не просто так были враждебно настроены к другим акционерам, ведь они могли обнаружить на заводе такое, что административными штрафами уже не отделаться. Так и получилось: в конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельцев ТоАЗа уголовное дело. Ввиду чрезвычайной общественной важности расследование под свой личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора Виктор Гринь.

В ходе пятилетнего расследования и еще полутора лет судебного следствия удалось в подробностях восстановить картину того, как именно действовали Махлаи. ТоАЗ еще в начале нулевых заключил на кабальных условиях договор с швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, принадлежащим Циви. По его условиям, завод был обязан продавать офшору свою экспортную продукцию по названной швейцарцами цене и даже не имел права ни отказать в поставках, ни даже обсуждать цены. В итоге Nitrochem покупал аммиаки карбамид на 20-40% дешевле рынка, а сам впоследствии продавал все это по справедливой цене. Своей экспортной выручкой ТоАЗ не мог распоряжаться в принципе, так как она в полном объеме поступала на счета в принадлежащем Махлаю Тольяттихимбанке, а оттуда уже распределялась по разным офшорам ключевых членов махлаевской банды. Если деньги и поступали на ТоАЗ, то лишь в виде кредитов, выданных Тольяттихимбанком под проценты. Не удивительно, что завод много лет страдал от катастрофического недоинвестирования, акционерам не доплачивали дивиденды, а российский бюджет оставался без значительной части налоговых поступлений.

Выездные проверки ФНС помогли выявить намеренное занижение налогооблагаемой базы. ТоАЗу были начислены дополнительные налоги (только за 2009-2013 годы их сумма составила 3 млрд руб.), Махлаи оспаривали каждое доначисление, однако всеми инстанциями была подтверждена законность и обоснованность претензий налоговиков. Для уголовного дела это дало один важнейший преюдициальный факт – была доказана взаимозависимость ТоАЗа и Nitrochem. Таким образом, в суде по мошенничеству доказывать этот факт больше было не нужно.

Вместе с тем, во время расследования и суда был собран огромный объем других доказательств, позволяющих воссоздать целостную картину преступлений. Это и контракты, и переписка, и показания многочисленных свидетелей, в том числе из числа бывших руководителей ТоАЗа. Всего объем занял более 500 томов. Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ представили свою экспертизу, выводы которой были тщательно изучены в рамках судебного следствия, что и подтвердило их достоверность. Они также показали аномальное ценообразование в сделках между ТоАЗом и Nitrochem. Все это, а также большие объемы изученных судом документов и многочисленные показания работников ТоАЗа и привело к осуждению пяти главных организаторов этой мошеннической схемы.

Однако беглые преступники не только не стали выплачивать компенсацию, но даже не прекратили свои аферы. Канал с воровством экспортных поставок был раскрыт, но стараниями Дмитрия Межеедова, Николая Неплюева и других нанятых Махлаем экспертов по офшорным схемам были быстро выработаны альтернативные каналы вывода заводских средств. Это и фиктивные контракты на оплату услуг фрахта, и фиктивные подряды на строительство и ремонт для подставных фирм, и даже вывоз неучтенной продукции, запчастей и оборудования через проходную. Последним занимался бывший директор по безопасности Андрей Бобков, вступивший в сговор с директором прикормленного ЧОПа «Алмаз», до недавнего времени обеспечивавшего «охрану» завода.

Сейчас проблем с законом у Махлаев и их подельников лишь прибавилось, и, не исключено, что они уже задаются вопросом: а не стоило ли просто выплатить компенсацию и жить честно? Потому что с тех пор Сергей Махлай и его приспешники уже стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке уже осужден бывший глава Тольяттихимбанка Александр Попов. По личному указанию Махлая он пытался передать взятку в $2 млн Верховному суду РФ за отмену решения о доначислении налогов ТоАЗу за 2010 год.

Этот случай наглядно демонстрирует, как необходимость скрывать старые преступления заставляет Махлая идти на новые. Пока, как в случае со взяткой, за него в колонии строго режима сидят другие. Возможно, их список вскоре пополнят Андрей Бобков, арестованный в конце ноября, и бывший гендиректор находящегося на территории ТоАЗа ООО «Томет» Владимир Чабров, уже собравший по результатам своей работы на Махлая три уголовных дела.

Но и сам Махлай не вышел сухим из этой истории. В августе этого года он был признан банкротом, его имущество во всех юрисдикциях арестовано. Махлаю судом назначен финансовый управляющий Олег Егерев. На имущество Махлая будет обращено взыскание, а полученные средства будут направлены на выплату установленной судом компенсации, которую Махлай с подельниками отказались выплачивать добровольно.

А 27 ноября 2021 года на ТоАЗе прошло внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о прекращении полномочий подконтрольной Махлаю управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот», а также совета директоров, состоящего из подручных Махлая. Все эти решения стали возможным благодаря тому, что мажоритарным пакетом в более чем 80% от имени махлаевских офшоров голосовал управляющий Олег Егерев.

В итоге на завод пришла новая команда из настоящих российских профессионалов химической отрасли. Они уже обозначили в числе своих главных приоритетов сохранение рабочих мест, развитие предприятия и модернизацию производства. Рабочих ждет индексация зарплаты и пересмотр системы премирования, которого они давно ждали, а вот подставным фирмам, присосавшимся к заводским бюджетам и участвовавшим в офшорных схемам, указали на выход. Туда же отправился и помогавший выносить товарно-материальные ценности ЧОП «Алмаз», вместо него охранные посты заняли подразделения Росгвардии, как того и требует российский закон для опасных производств. Завод наконец-то сможет освободиться от мафиозного ига и заняться решением накопившихся проблем.

Начало новой страницы в истории ТоАЗа стало возможным благодаря восстановлению законности на предприятии. Это заслуга следственных и налоговых органов, прокуратуры и судов. Они проявили принципиальность и профессионализм, успешно применили опыт, накопленный за годы успешной борьбы с коррупцией и организованной преступностью, много лет вели это сложнейшее дело, несмотря на все давление и все ухищрения изворотливой международной мафии, сообщает ТЛТПравда.