Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов
В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.
Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.
«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.
В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарец оскорбил судью во время заседания
Самарец оскорбил судью во время заседания
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Аферистами с ТоАЗа снова займется суд

20 декабря 2021 14:08
128
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре 21 декабря вернется к рассмотрению нашумевшего уголовного дела об аферах неслыханных масштабов на ПАО «Тольяттиазот». Много лет скрывающиеся за рубежом основные владельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, их швейцарский партнер Эндрю Циви, его подчиненный Беат Рупрехт и экс-гендиректор ТоАЗа Евгений Королев 5 июля 2019 года были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и получили от 8,5 до 9 лет лишения свободы. Кроме того, осужденных обязали выплатить компенсацию в 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. компании «Уралхим», миноритарному акционеру. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года после подтверждения решением апелляционного суда, затем началось исполнительное производство, призванное взыскать ущерб, который мошенники отказались компенсировать добровольно, сообщает ТЛТПравда.

«Уралхим» заподозрил владельцев и менеджмент ТоАЗа в махинациях вскоре после того, как в 2008 году купил миноритарный пакет акций предприятия. Руководство завода сразу дало понять, что ни с какими акционерами церемониться не будет и ни о каких акционерных правах и слышать ничего не хочет. В результате руководителей завода около двух десятков раз привлекли к административной ответственности через суд за сознательное и злостное нарушение акционерных прав.

Но Махлаи и их ставленники не просто так были враждебно настроены к другим акционерам, ведь они могли обнаружить на заводе такое, что административными штрафами уже не отделаться. Так и получилось: в конце 2012 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельцев ТоАЗа уголовное дело. Ввиду чрезвычайной общественной важности расследование под свой личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора Виктор Гринь.

В ходе пятилетнего расследования и еще полутора лет судебного следствия удалось в подробностях восстановить картину того, как именно действовали Махлаи. ТоАЗ еще в начале нулевых заключил на кабальных условиях договор с швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, принадлежащим Циви. По его условиям, завод был обязан продавать офшору свою экспортную продукцию по названной швейцарцами цене и даже не имел права ни отказать в поставках, ни даже обсуждать цены. В итоге Nitrochem покупал аммиаки карбамид на 20-40% дешевле рынка, а сам впоследствии продавал все это по справедливой цене. Своей экспортной выручкой ТоАЗ не мог распоряжаться в принципе, так как она в полном объеме поступала на счета в принадлежащем Махлаю Тольяттихимбанке, а оттуда уже распределялась по разным офшорам ключевых членов махлаевской банды. Если деньги и поступали на ТоАЗ, то лишь в виде кредитов, выданных Тольяттихимбанком под проценты. Не удивительно, что завод много лет страдал от катастрофического недоинвестирования, акционерам не доплачивали дивиденды, а российский бюджет оставался без значительной части налоговых поступлений.

Выездные проверки ФНС помогли выявить намеренное занижение налогооблагаемой базы. ТоАЗу были начислены дополнительные налоги (только за 2009-2013 годы их сумма составила 3 млрд руб.), Махлаи оспаривали каждое доначисление, однако всеми инстанциями была подтверждена законность и обоснованность претензий налоговиков. Для уголовного дела это дало один важнейший преюдициальный факт – была доказана взаимозависимость ТоАЗа и Nitrochem. Таким образом, в суде по мошенничеству доказывать этот факт больше было не нужно.

Вместе с тем, во время расследования и суда был собран огромный объем других доказательств, позволяющих воссоздать целостную картину преступлений. Это и контракты, и переписка, и показания многочисленных свидетелей, в том числе из числа бывших руководителей ТоАЗа. Всего объем занял более 500 томов. Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ представили свою экспертизу, выводы которой были тщательно изучены в рамках судебного следствия, что и подтвердило их достоверность. Они также показали аномальное ценообразование в сделках между ТоАЗом и Nitrochem. Все это, а также большие объемы изученных судом документов и многочисленные показания работников ТоАЗа и привело к осуждению пяти главных организаторов этой мошеннической схемы.

Однако беглые преступники не только не стали выплачивать компенсацию, но даже не прекратили свои аферы. Канал с воровством экспортных поставок был раскрыт, но стараниями Дмитрия Межеедова, Николая Неплюева и других нанятых Махлаем экспертов по офшорным схемам были быстро выработаны альтернативные каналы вывода заводских средств. Это и фиктивные контракты на оплату услуг фрахта, и фиктивные подряды на строительство и ремонт для подставных фирм, и даже вывоз неучтенной продукции, запчастей и оборудования через проходную. Последним занимался бывший директор по безопасности Андрей Бобков, вступивший в сговор с директором прикормленного ЧОПа «Алмаз», до недавнего времени обеспечивавшего «охрану» завода.

Сейчас проблем с законом у Махлаев и их подельников лишь прибавилось, и, не исключено, что они уже задаются вопросом: а не стоило ли просто выплатить компенсацию и жить честно? Потому что с тех пор Сергей Махлай и его приспешники уже стали фигурантами уголовных дел об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке уже осужден бывший глава Тольяттихимбанка Александр Попов. По личному указанию Махлая он пытался передать взятку в $2 млн Верховному суду РФ за отмену решения о доначислении налогов ТоАЗу за 2010 год.

Этот случай наглядно демонстрирует, как необходимость скрывать старые преступления заставляет Махлая идти на новые. Пока, как в случае со взяткой, за него в колонии строго режима сидят другие. Возможно, их список вскоре пополнят Андрей Бобков, арестованный в конце ноября, и бывший гендиректор находящегося на территории ТоАЗа ООО «Томет» Владимир Чабров, уже собравший по результатам своей работы на Махлая три уголовных дела.

Но и сам Махлай не вышел сухим из этой истории. В августе этого года он был признан банкротом, его имущество во всех юрисдикциях арестовано. Махлаю судом назначен финансовый управляющий Олег Егерев. На имущество Махлая будет обращено взыскание, а полученные средства будут направлены на выплату установленной судом компенсации, которую Махлай с подельниками отказались выплачивать добровольно.

А 27 ноября 2021 года на ТоАЗе прошло внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о прекращении полномочий подконтрольной Махлаю управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот», а также совета директоров, состоящего из подручных Махлая. Все эти решения стали возможным благодаря тому, что мажоритарным пакетом в более чем 80% от имени махлаевских офшоров голосовал управляющий Олег Егерев.

В итоге на завод пришла новая команда из настоящих российских профессионалов химической отрасли. Они уже обозначили в числе своих главных приоритетов сохранение рабочих мест, развитие предприятия и модернизацию производства. Рабочих ждет индексация зарплаты и пересмотр системы премирования, которого они давно ждали, а вот подставным фирмам, присосавшимся к заводским бюджетам и участвовавшим в офшорных схемам, указали на выход. Туда же отправился и помогавший выносить товарно-материальные ценности ЧОП «Алмаз», вместо него охранные посты заняли подразделения Росгвардии, как того и требует российский закон для опасных производств. Завод наконец-то сможет освободиться от мафиозного ига и заняться решением накопившихся проблем.

Начало новой страницы в истории ТоАЗа стало возможным благодаря восстановлению законности на предприятии. Это заслуга следственных и налоговых органов, прокуратуры и судов. Они проявили принципиальность и профессионализм, успешно применили опыт, накопленный за годы успешной борьбы с коррупцией и организованной преступностью, много лет вели это сложнейшее дело, несмотря на все давление и все ухищрения изворотливой международной мафии, сообщает ТЛТПравда.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
126
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
130
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
158
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
796
Весь список