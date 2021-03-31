Адвоката из Самары уличили в мошенничестве

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Вынесен приговор адвокату коллегии адвокатов № 10 Ленинского района Самарской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года адвокат путем обмана получила от гражданки 350 тысяч рублей, пообещав передать денежные средства сотрудникам правоохранительных органов за заключение с сыном женщины, обвиняемым в незаконном обороте наркотических средств, досудебного соглашения о сотрудничестве, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства.

После получения незаконного денежного вознаграждения адвокат была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Корнеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.