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90 эпизодов незаконного сбыта наркотиков предъявили самарцу

21 февраля 2023 12:33
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90 эпизодов незаконного сбыта наркотиков предъявили самарцу

В Самаре окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств местным жителем 1994 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Самары приобретал запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города. Тайники организовывались возле жилых домов, расположенных на ул. Георгия Димитрова и Ташкентской.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, получив оперативную информацию, задержали подозреваемого.

Из материалов уголовного дела следует, что при личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, в ходе осмотра места его жительства, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили  и изъяли выше 200 свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что всё изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой не менее 500 граммов.  

Сотрудники следственных и оперативных подразделений установили и собрали доказательную базу для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за совершение свыше 90 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. г ч. 4 ст.228.1, п. г ч. 4 ст.228.1, п. а, б ч. 3 ст.228.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Фигуранту, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

 

Теги: Стоп Наркотик

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