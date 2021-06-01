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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

840 тысяч рублей в кредит получила безработная самарчанка

1 июня 2021 09:58
126
840 тысяч рублей в кредит получила безработная самарчанка

Будьте бдительны! Остерегайтесь предложений мошенников приумножить ваше состояние путем сомнительных операций!
Так, 24.05.2021 г. на сотовый телефон  временно безработной жительницы Самары 1977 года рождения поступил звонок с номера, зарегистрированного в Москве. Мужчина пояснил, что представляет одну из школ инвестирования, в которой обучают зарабатывать на фондовых рынках.
Самарчанка, по указанию неизвестного, установила на свой телефон мобильное приложение, после чего ей стали поступать звонки от других «брокеров» с советами срочно приобрести акции, которые «растут в цене».
Женщина оформила несколько кредитов на сумму 840 тысяч рублей и перевела на указанный мошенниками расчетный счет. Вернуть деньги через установленное приложение безработная самарчанка не смогла.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.

Теги: кредит мошенники

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