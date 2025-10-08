84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.93
-1.07
EUR 95.67
-1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона

8 октября 2025 12:10
130
84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона

В Тольятти в полицию обратилась 84-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он убедил пожилую женщину, что ее денежные средства нуждаются в срочном «декларировании» из-за якобы угрозы со стороны злоумышленников, распространяющих фальшивые купюры.

Поддавшись давлению и психологическому воздействию, тольяттинка поверила звонившему и сообщила ему личный адрес, на который в скором времени приехал «сотрудник банковского сектора», которому женщина передала более 500 000 рублей.

Спустя время пожилая жительница Тольятти решила поинтересоваться о подлинности своих финансов в кредитном учреждении, однако ее уверили, что никто данной процедурой не занимался и ее обманули мошенники. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов
08 октября 2025, 11:00
МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов
Отмечается, что с конца сентября правоохранители зафиксировали уже несколько десятков подобных случаев. Криминал
133
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
08 октября 2025, 09:17
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
Эксперт напомнил, что с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Криминал
151
20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов
07 октября 2025, 11:53
20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов
Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». Криминал
277
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
122
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
495
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
443
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
667
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
708
Весь список