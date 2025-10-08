84-летняя тольяттинка отдала мошенникам полмиллиона

130

В Тольятти в полицию обратилась 84-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он убедил пожилую женщину, что ее денежные средства нуждаются в срочном «декларировании» из-за якобы угрозы со стороны злоумышленников, распространяющих фальшивые купюры.

Поддавшись давлению и психологическому воздействию, тольяттинка поверила звонившему и сообщила ему личный адрес, на который в скором времени приехал «сотрудник банковского сектора», которому женщина передала более 500 000 рублей.

Спустя время пожилая жительница Тольятти решила поинтересоваться о подлинности своих финансов в кредитном учреждении, однако ее уверили, что никто данной процедурой не занимался и ее обманули мошенники. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.