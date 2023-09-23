84-летнего самарца обокрала женщина, которая кинулась его обнимать

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В полицию за помощью обратился 84-летний житель Промышленного района областного центра, у которого похитили кошелек с денежными средствами. Как пояснил заявитель, в дневное время он вышел из дома на улицу. Внезапно к нему подбежала женщина, начала его обнимать и что-то быстро говорить. Пенсионер оттолкнул незнакомку и поспешил уйти, а через некоторое время обнаружил, что из его пакета пропал кошелек.

Полицейские во время работы на месте происшествия изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения домофона. В женщине, которая обнимала пожилого мужчину, оперативники узнали ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров жительницу Волжского района 1989 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили рецидивистку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что специально отвлекла пенсионера, незаметно для него ощупала пакет и похитила кошелек. Похищенные денежные средства потратила на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г.Самаре фигурантке предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении женщины направили в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Во время суда потерпевший отказался от исковых требований к обвиняемой.

Доказательства, собранные сотрудниками, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Злоумышленнице назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии поселении. Приговор вступил в законную силу.