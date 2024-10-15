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70-летний самарец пытался заказать убийство знакомого

15 октября 2024 13:36
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70-летний самарец пытался заказать убийство знакомого

Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный на почве личных неприязненных отношений к ранее знакомому 57-летнему мужчине принял решение организовать его убийство. Информация о том, что мужчина подыскивает исполнителя убийства, стала известна сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего обстоятельства совершения преступления со злоумышленником обсуждались уже предполагаемым «исполнителем» преступления, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Осужденный передал «исполнителю» информацию, необходимую для совершения убийства, а также денежные средства в сумме 50 тысяч рублей в качестве части денежного вознаграждения. 12 октября 2023 года мужчина получил сведения о совершенном убийстве в виде фотографий с инсценировкой преступления и передал «исполнителю» 60 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей в качестве оставшейся части денежного вознаграждения и 10 тысяч рублей в качестве благодарности за оказанную услугу.

Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе предварительного расследования в отношении осужденного судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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