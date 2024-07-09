65-летняя жительница Жигулевска нашла чужую карту и пошла в магазин

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель 1966 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с его счета свыше 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли и изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что картой заявителя расплачивались в нескольких магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую злоумышленницу и места ее нахождения, задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 65-летняя местная жительница, которая пояснила полицейским, что карту нашла возле банкомата и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, женщина продолжила оплачивать продукты питания, бытовую химию и алкоголь в других торговых точках.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.