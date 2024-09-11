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42-летний шурин в Ставропольском районе украл у родни телевизор для покупки выпивки

11 сентября 2024 10:59
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42-летний шурин в Ставропольском районе украл у родни телевизор для покупки выпивки

 

В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району с заявлением о хищении обратился житель села Подстепки. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму 25 тысяч рублей.

Из опроса заявителя полицейские выяснили, что из дома родителей супруги, где они какое-то время проживали, пропал ими ранее приобретенный телевизор. Пропажу заметила мать жены, которая проживает в том же доме.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к пропаже техники может быть причастен брат супруги, который также проживает с матерью. Мужчина 1982 года рождения нигде не работает, и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 

В ходе опроса мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что, когда мать спала, он отсоединил телевизор от удлинителя, взял его в руки и понес к одному из магазинов села с целью продажи. Продавщица магазина, куда мужчина принес телевизор, купила у него данную технику за 5000 рублей, после чего вырученные денежные средства были потрачены на алкогольную продукцию.

Следственным отделом Отдела МВД России по Ставропольскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) с обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу.

Имущество возращено законному владельцу.

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