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40-летнего тольяттинца задержали за кражу продуктов

28 марта 2023 10:42
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40-летнего тольяттинца задержали за кражу продуктов

В полицию Тольятти поступило заявление от представителя одной из торговых организаций города о хищении товара на сумму более 3 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы, опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент противоправных действий мужчины.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Оперуполномоченные уголовного розыска, получив ориентировку, узнали своего подучетного, ранее судимого за кражу, незаконный оборот наркотиков и хулиганство безработного местного жителя 1983 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что похищенные продукты питания продал случайным прохожим за 1500 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществом.

Теги: Кража

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