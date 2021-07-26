4 уголовных дела по поддельным сертификатам возбудили в Самарской области

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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно c коллегами из территориальных подразделений проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Оперативно-разыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Самарской области.

В настоящее время органами дознания Самарской области возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Расследование уголовных дел продолжается.

Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.