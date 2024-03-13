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39-летний житель Суходола временно дал карту приятелю и лишился денег

13 марта 2024 11:33
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39-летний житель Суходола временно дал карту приятелю и лишился денег

В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратился 39-летний житель городского поселения Суходол с заявлением о пропаже банковской карты и пропажи с нее крупной суммы денежных средств.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что на днях он был в гостях у своего знакомого, где вместе с ним распивал спиртные напитки. В ходе застолья у компании закончился алкоголь и потерпевший отдал приятелю свою банковскую карту, назвав пин-код, для того, чтобы он снял с нее 10 тысяч рублей и сходил в магазин. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что на его карте не хватает ста тысяч рублей, после чего обратился в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска изучили выписку по банковскому счету и выяснили, что указанные денежные средства были получены в одном из банкоматов, расположенных в селе Сергиевск. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных у терминала. В ходе изучения изъятых видеозаписей сотрудники полиции обнаружили, что деньги с карты снял тот самый приятель потерпевшего – местный житель 1990 года рождения, которого отправляли в магазин за покупками.

Неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный признался в совершении кражи и пояснил, что потратил денежные средства на аренду сауны и отдых.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

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