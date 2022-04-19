35-летний тольяттинец убил свою жену во время драки с ней

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17 апреля в своей квартире в одном из многоквартирных домов по улице Голосова города Тольятти, было обнаружено тело женщины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти.

"По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей, который в ходе проведения следственных действий пояснил, что в этот день между ними возник конфликт на почве взаимных претензий, переросший в драку. После того как женщина потеряла сознание, он попытался оказать ей первую помощь, однако, указанные мероприятия результата не дали. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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