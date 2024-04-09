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34-летний самарец в пьяной ссоре убил своего 30-летнего брата

9 апреля 2024 20:30
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В настоящее время подозреваемый задержан.

Следственным отделом по Промышленному району Самары задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в совершении убийства.

4 апреля в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры мжчина нанес своему 30-летнему брату ножевое ранение. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО 

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