34-летний самарец в пьяной ссоре убил своего 30-летнего брата

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Следственным отделом по Промышленному району Самары задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в совершении убийства.

4 апреля в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры мжчина нанес своему 30-летнему брату ножевое ранение. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО