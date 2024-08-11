30-летний житель ст. Клявлино во время застолья украл у приятеля телефон

185

В дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» за помощью обратился мужчина 1994 года рождения и сообщил, что у него из дома пропал сотовый телефон. Заявитель предоставил полицейским подробное описание, характерные приметы, документы на похищенное имущество и рассказал, что накануне пропажи гаджета к нему в гости приходило несколько знакомых. Материальный ущерб составил более 7 000 рублей.



В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его на одной из улиц и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанный 30-летний житель ст. Клявлино вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что, находясь у друга дома, они распивали в компании приятелей алкогольные напитки. Когда хозяин вышел на кухню, он заметил, что тот оставил свой телефон и решил его забрать себе. Незаметно положив устройство в карман, поспешил покинуть застолье. В дальнейшем, в присутствии понятых, злоумышленник добровольно выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, которое возвращено законному владельцу.



Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.