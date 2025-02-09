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25-летний тольяттинец ограбил прохожего в парке

9 февраля 2025 12:09
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25-летний тольяттинец ограбил прохожего в парке

Оперуполномоченные продолжают разыскивать похищенное имущество, реализованное злоумышленником через ломбард.

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 1985  года рождения.

Заявитель сообщил оперативному дежурному, что находился в одном из парков, когда к нему подошел ранее неизвестный мужчина, под надуманным предлогом затеял словесный конфликт, в ходе которого ударил его, забрал сотовый телефон и убежал. Самостоятельные попытки догнать беглеца и вернуть имущество не увенчались успехом, после чего он обратился в полицию.

Сотрудник дежурной части  уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление в котором он скрылся, описание похищенного и направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу, ближайшие автопатрули.

Полицейские провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленника, установили и опросили очевидцев. Со слов потерпевшего оперуполномоченные составили и направили в подразделения городского Управления полиции ориентировку с композиционным портретом подозреваемого и описанием похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, буквально по шагам проследили путь злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности проживающих в непосредственной близости к парку. На основе собранных данных полицейские установили личность и местонахождение мужчины, схожего по описанию с разыскиваемым. Задержанного ранее судимого за имущественное преступление местного жителя  оперуполномоченные доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный местный житель 2000 года рождения сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард и потратил вырученные средства на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального  района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Сотрудники полиции продолжают разыскивать похищенное имущество.

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