Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Похвистнево оставил машину на минуту, и ее угнали
Житель Похвистнево оставил машину на минуту, и ее угнали
19-летний тольяттинец присвоил чужую карту
19-летний тольяттинец присвоил чужую карту
Житель Кинеля пытался взломать банкомат в Отрадном
Житель Кинеля пытался взломать банкомат в Отрадном
Ученикам автошкол без лицензии запретят сдавать экзамен на права с 1 апреля
Ученикам автошкол без лицензии запретят сдавать экзамен на права с 1 апреля
Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Самаре
Сажать картошку в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Самаре
Турецкой авиакомпании запретили полеты через Европу из-за связи с Россией
Турецкой авиакомпании запретили полеты через Европу из-за связи с Россией
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля
Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению.
Спасатели на Волге около Ленинградского спуска сняли с дрейфующей льдины молодого человека
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

19-летний тольяттинец присвоил чужую карту

30 марта 2024 11:28
55
19-летний тольяттинец присвоил чужую карту

В отдел полиции в Тольятти обратилась местная жительница 1982 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже - списание с нее свыше 10 000 рублей за покупки, которые не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские установили личность, места возможного нахождения, задержали и доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег он продолжил оплачивать еду в других торговых точках, пока на карте не кончились средства.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
259
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
327
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
1132
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
614
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
548
Весь список