19-летний тольяттинец присвоил чужую карту

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В отдел полиции в Тольятти обратилась местная жительница 1982 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже - списание с нее свыше 10 000 рублей за покупки, которые не совершала.



Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские установили личность, места возможного нахождения, задержали и доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег он продолжил оплачивать еду в других торговых точках, пока на карте не кончились средства.



Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.