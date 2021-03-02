1500 доз смерти: дело самарского "наркобарона" направлено в суд

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Уголовное дело насчитывает 13 эпизодов противоправного оборота свыше 1,5 тысяч доз наркотика.

В Самаре окончено расследование уголовного дела о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств местным жителем 1984 года рождения.

Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. Тайники организовывались под деревьями в жилых массивах, в клумбах, в основании колодца, в поручне лестниц, заборах, трубах и фундаментах домов.

Правоохранители задержали подозреваемого на ул. Вилоновской областного центра.

При личном досмотре задержанного, во время обыска по месту его жительства, а также в тайниках полицейские обнаружили свыше 200 свертков с порошкообразным веществом.

Проведенные оперативно-разыскные мероприятия дали основания обвинить злоумышленника в завершенном сбыте свыше 1300 аналогичных свертков с запрещенным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что все изъятое является производным наркотического средства – метилэфедрона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.