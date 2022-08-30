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15 минут понадобилось сызранским полицейским, чтобы задержать грабителя

30 августа 2022 13:12
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15 минут понадобилось сызранским полицейским, чтобы задержать грабителя

К сотрудникам автопатруля ППСП МУ МВД России «Сызранское» лейтенанту полиции Александру Аринину и старшему сержанту полиции Денису Кузнецову за помощью обратился местный житель 1992 года рождения. Мужчина рассказал, что несколько минут назад, возле одного из продуктовых магазинов, неизвестный выхватил из его рук сотовый телефон и скрылся. Причиненный ущерб мужчина оценил на сумму около 10 000 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника и передали их в дежурную часть, а также установили примерные пути отхода нападавшего.

Через 15 минут после совершения преступления, принявший сообщение от потерпевшего полицейские, находясь на маршруте патрулирования, увидели мужчину, схожего с приметами разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса злоумышленник признался полицейским в содеянном и добровольно выдал похищенное. В ходе опроса он пояснил, что ему нужны были денежные средства, поэтому он пошел на преступление.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного 2002 года рождения, ранее судимого за имущественные преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде четырех лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Полицейские напоминают: если в отношении вас совершено противоправное деяние, заявление принимается любым сотрудником полиции в том числе вне пределов зданий территориальных отделов полиции.

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