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1,2 млн рублей отдала мошенникам жительница Самарской области

6 сентября 2022 10:10
183
1,2 млн рублей отдала мошенникам жительница Самарской области

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Кинель-Черкасском районе женщине 1984 г.р., работающей укладчицей в одном из обществ с ограниченной ответственностью, позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того, чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила мошеннику, взял кредит и перевела на указанный злоумышленником счет порядка более 1 200 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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