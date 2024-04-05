В России студенты создали глушилку беспроводных наушников

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Студенты Института радиотехнических систем и управления ЮФУ разработали глушилку, которая отключает беспроводные наушники при приближении к железнодорожным путям, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

Микроконтроллер устройства улавливает Bluetooth-сигнал наушников в зоне своего действия и перезагружает частоту 2,4 ГГц, на которой работают Bluetooth и Wi-Fi. В результате звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать поезд или сигнализацию на переходе. Как только человек покидает зону действия глушилки, то работа наушников автоматически восстанавливается.

Глушилка разработана по заказу РЖД. Компания готова протестировать устройство на своих переходах. Для этого ей надо будет установить саму глушилку и видеокамеру, чтобы разработчики смогли отслеживать реакцию людей на то, что в наушниках перестает играть музыка. Это позволит понять их дальнейшие действия: полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.

При этом, устройство блокирует работу только наушников и никак не влияет на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и другие устройства жизненной необходимости. [Известия]

Фото: freepik.com