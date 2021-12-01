Путин поручил правительству ввести персональную ответственность за темпы перехода на российский софт

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний и госкорпораций за переход на российский софт, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации: ...принять меры, направленные на установление персональной ответственности лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу указанных корпораций, компаний и организаций на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также установить целевые показатели, касающиеся доли использования отечественного программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 мая 2022 года.

Фото: РИА Новости