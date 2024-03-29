Определены зоны тестирования сетей 5G в России

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Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ.

"Пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции. Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

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