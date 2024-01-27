Нормативы ГТО обяжут сдавать Российских айтишников

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В России вступают в силу новые правила аттестации сотрудников IT-компаний. Согласно этим правилам, все сотрудники IT-компаний, независимо от их должности и стажа работы, будут обязаны сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В состав нормативов ГТО для IT-специалистов входят следующие виды испытаний:

Бег на 30 метров: нормативы для мужчин - от 5,6 до 7,2 секунд, для женщин - от 6,2 до 8 секунд.

Бег на 1 километр: нормативы для мужчин - от 4,5 до 6 минут, для женщин - от 5,5 до 7 минут.

Наклоны из положения стоя: нормативы для мужчин - от 15 до 25 раз, для женщин - от 12 до 20 раз.

Поднимание туловища: нормативы для мужчин - от 25 до 40 раз, для женщин - от 20 до 30 раз.

Для прохождения аттестации сотрудники IT-компаний должны сдать не менее двух нормативов из четырех. Аттестация будет проводиться один раз в год.

По словам представителей Минцифры России, введение новых правил аттестации сотрудников IT-компаний направлено на повышение их физической подготовки и конкурентоспособности.

Реакция IT-сообщества

Решение о введении новых правил аттестации сотрудников IT-компаний вызвало неоднозначную реакцию в IT-сообществе. Некоторые специалисты считают, что эти правила являются дискриминационными и могут привести к дисбалансу в IT-отрасли. Другие специалисты считают, что эти правила являются разумными и помогут улучшить здоровье и физическую подготовку IT-специалистов.

Мнение экспертов

Эксперты считают, что введение новых правил аттестации сотрудников IT-компаний может привести к следующим последствиям:

Увеличение физической подготовки IT-специалистов. Нормы ГТО направлены на развитие основных физических качеств человека, таких как сила, скорость, выносливость и гибкость. Ежегодное прохождение аттестации будет способствовать повышению физической подготовки IT-специалистов.

Снижение заболеваемости IT-специалистов. Физическая активность является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека. Регулярная физическая активность помогает снизить риск развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и другие.

Улучшение психологического состояния IT-специалистов. Физическая активность также оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека. Она помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить работоспособность.

Однако, эксперты также отмечают, что введение новых правил аттестации может привести к следующим проблемам:

Дополнительные расходы для IT-компаний. Аттестация сотрудников IT-компаний будет проводиться на базе спортивных сооружений. Это потребует от IT-компаний дополнительных расходов на аренду спортивных сооружений и оплату услуг инструкторов.

Недовольство сотрудников IT-компаний. Некоторые сотрудники IT-компаний могут не захотеть сдавать нормативы ГТО. Это может привести к снижению мотивации сотрудников и повышению текучести кадров.

В целом, эксперты считают, что введение новых правил аттестации сотрудников IT-компаний является позитивным шагом. Однако, для того чтобы эти правила были эффективными, необходимо обеспечить их реализацию в соответствии с существующими нормами и правилами.