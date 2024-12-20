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Еще 14 сел губернии в 2024 году подключили к Интернету и мобильной связи

20 декабря 2024 14:29
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Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2024 году подключены к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 14 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг летом прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры РФ по почте. В этом году в аналогичном голосовании приняли участие более 15 200 жителей региона.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, ранее заявлял Губернатор Вячеслав Федорищев.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», – отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо провести высокоскоростной Интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, проводится ежегодно до 2030 года.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект реализован в более чем 130 населенных пунктах, а в период с 2025 до 2030 года будут обеспечены связью еще около 50 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей. Квота 2025 года будет известна в начале следующего года. Воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет (на скорости не менее 1 Мбит/с) сегодня имеют возможность 99,9% населения Самарской области.

«Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только повышается. Операторы на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с логистикой и импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции. Все это помогло перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество связи и дать жителям отдаленных районов доступ к 4G скоростям», - сообщил Павел Гокин.

 

Фото:  freepik.com

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