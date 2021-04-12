12 космических побед СССР и России

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О самых важных достижениях в освоении космоса и ближайших миров, совершенных усилиями наших соотечественников, рассказывает iphones.ru.

1. Искусственный спутник Земли

По сей день дата запуска «Спутника-1», 4 октября, является началом космической эры человечества. Имя аппарата стало нарицательным, используясь сегодня во многих языках мира.

Запуск «ПС-1» («Простейший Спутник-1») осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», которому суждено было получить название «Байконур» в далеком будущем.

Ракета-носитель «Спутник» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» стала самой известной в истории, отправив в космос множество аппаратов, включая «Восток-1» с Гагариным на борту.

Но это было после. А в 1957 радиолюбители всего мира слушали позывные аппарата с помощью обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до 2–3 тысяч километров.

Вопреки общепринятому мнению, «Спутник» не был доступен для наблюдения невооружённым глазом, но его вторая ступень отлично просматривалась в темное время суток наравне со звездами.

2. Человек в космосе

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, ставший первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях, записывая их на магнитофон. Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом.

Выполнив один оборот вокруг Земли, после 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса.

Гагарин стал ещё одним человеком, который изменил мир: посетив 30 стран в роли посла мира, он стал самым известным русским за всю историю.

3. Выход человека в открытый космос

Рекорды советской космонавтики не ограничивались пилотируемыми полетами: Алексей Леонов 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в открытый космос в полёте корабля «Восход-2».

Сразу после выхода на орбиту, была надута шлюзовая камера, которая послужила переходом в открытый космос, совершенным Леоновым. Системами корабля и собственно выходом руководил первый пилот Павел Беляев.

В свободном полёте Леонов находился 12 минут и 9 секунд. Возвращение в шлюзовую камеру было осложнено тем, что из-за большой разности давлений снаружи и внутри скафандра требовались большие усилия для сгибания оболочки скафандра, который к тому же несколько раздулся.

Полет стал первым в истории человечества, проходящим в нештатном режиме: едва попав в корабль, Леонов чуть не погиб от разгерметизации, а следом скакнувшее давление в корабле создало угрозу взрыва.

Следом космонавты столкнулись с неверной стабилизацией полета при отстреле возвращаемой части аппарата и сели в глухом лесу под Пермью, проведя общей сложностью 2 суток в дикой природе до того как спасатели смогли добраться до команды.

Именно после этой ситуации космонавтика получила современный вид спасательных аппаратов и столь серьезную наземную службу.

4. Облет Луны

Луна всегда была целью номер один в мировой космонавтике. Полеты «Апполонов» на долгие годы стали предметом споров — были ли американцы на спутнике Земли.

Хотя пилотируемый полет СССР осуществить не смог, первые достижения именно на этой стороне: спустя 4 неудачных попытки, запущенный 2 января 1959 года космический аппарат «Луна-1» достиг окрестностей Луны.

Агитационный полет должен был завершиться ударом о спутник для того, чтобы оставить на его поверхности различные металлические эмблемы, включая советский герб.

Увы, космический аппарат пролетел в 6000 километрах от лунной поверхности. Однако яркий след, сформированный натриевым газом, позволил отследить орбитальный полет астрономам всего мира.

Примитивность конструкции не позволила достичь каких-либо дополнительных результатов, поэтому спустя 3 суток не имеющий двигателя аппарат перестал передавать сигнал и рекорд быстро забылся.

Тем не менее, Советский Союз не оставлял попыток освоить Луну.

Но забыта оказалась даже вернувшаяся на Землю после облета спутника Земли экспедиция аппарата «Зонт-5» с живыми существами на борту, стартовавшая 15 сентября 1968 года.

5. Съемка темной стороны Луны

В 1959 году, 14 сентября, СССР все же удалась жёсткая посадка на внеземное тело, выполненная аппаратом «Луна-2». К сожалению, станция была разбита и никаких данных, кроме полетных, получить не удалось.

Первым успешным полетом к Луне в истории человеческой космонавтики стал запуск 4 октября 1959 года зонда «Луна-3». Он же позволил впервые получить снимки дальней стороны земного спутника.

Для этих целей аппарат получил сложную аналоговую камеру, которая сделала 40 фотографий. Из них только 17 удалось отправить на Землю.

Не имея в наличии более продвинутых технологий, советским инженерам пришлось реализовать весь процесс: на борту происходила негативная съемка, изготовление фотоснимков, корректировка и даже сушка.

Для «сканирования» использовалась электронно-лучевая трубка, для трансляции — обычный радиопередатчик.

Тем не менее, результаты полета стали революционными, позволив открыть горы и темные регионы Луны.

6. Освоение орбиты и поверхности Луны

К высадке человека на Луну русские ученые готовились не меньше, чем их американские коллеги, несмотря на трудности с ракетоносителями и электронными системами.

Именно им удалась первая мягкая посадка на внеземное тело, которую 3 февраля 1966 года выполнил аппарат «Луна-9». Уже 3 апреля 1966 года на орбиту вышел искусственный спутник Луны «Луна-10».

Фактическим завершением рекордных «завоеваний» желанного спутника стала высадка первого в истории планетохода «Луноход-1», приступившего к работе 17 ноября 1970 года.

Он проработал на Луне одиннадцать лунных дней (10,5 земных месяцев) до 14 сентября 1971 года, проехав за это время 10 540 метров.

«Луноход-1» передал на Землю 211 лунных панорам, 25 тысяч фотографий, позволил определить с помощью лазера точное расстояние до спутника и проанализировал 25 проб грунта.

7. Полеты на Венеру

По всей видимости, Венера была более благосклонна к советским ученым, нежели Луна.

Так, запущенный 12 февраля 1961 года советский зонд «Венера-1» (является вторым советским аппаратом в этот адрес) отправился в миссию умышленного столкновения с Венерой.

Сбой в работе систем во время полета привели к неуправляемому дрейфу аппарата, из-за чего, удалившись на 2 миллионов километров от Земли, зондом была потеряна связь и он пролетел мимо.

«Венера-4» в октябре 1967 года доставила на Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты.

Это позволило уточнить множество данных о второй планете Солнечной системы и разработать несколько поколений аппаратов для её исследования.

Тем не менее, 17 августа 1970 года один из множества аппаратов серии «Венера-7», отправился к далекой планете и смог осуществить первое успешное приземление на другой планете.

Для работы в условиях раскаленной атмосферы, аппарат был охлажден до −8 градусов по Цельсию.

Таким образом, вопреки отказу парашюта для спуска, зонд передавал данные с поверхности Венеры в течение 23 минут после посадки.

Таким образом была совершена первая передача данных с другой планеты, успешно повторенная уже с дневной стороны планеты в 1972 с помощью ещё одного советского комплекса «Венера-8».

8. Орбитальный радиотелескоп

Орбитальная станция «Салют-6» была создана для продолжения научно-исследовательских и военных работ в космосе, которые были начаты на предыдущих станциях серии «Салют».

Запуск собственно станции состоялся 29 сентября 1977 года. Суммарно она провела на орбите 1764 дня, из которых 683 была обитаема членами 5 основных и 11 экспедиций посещения.

А в 1979 году на ней развернули антенну первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10, доставленного грузовым космическим кораблём «Прогресс-7».

В течении июля был осуществлен монтаж антенны, проведена её юстировка и снятие диаграммы направленности и уже 24 июля начался цикл астрофизических и географических исследований.

Астрофизические исследования включали наблюдения пульсара PSR 0329 + 054 и обзор участка Млечного Пути, позволившие почти на 10 лет раньше «Хаббла» получить уникальные снимки отдаленных участков космоса и провести колоссальное количество исследований.

9. Успешная высадка на Марс

Одновременно с венерианской программой, Советы разрабатывали комплексную программу по достижению и исследованию Марса.

Первым достижением в ней стал выход на орбиту четвёртой планеты Солнечной системы аппаратов-близнецов «Марс-2» и «Марс-3», запущенных почти одновременно в мае 1971 года.

Оба космических аппарата были предназначены для орбитального картографирования и кроме того, несли спускаемые посадочные модули.

Посадочный модуль «Марс-2» разбился, «Марс-3» успешно приземлился и начал передачу данных. К сожалению, пылевая буря на поверхности прекратила передачу спустя 20 секунд.

Это не помешало получить подробные снимки поверхности планеты с орбиты и стать им первыми аппаратами, достигшими Красной планеты.

10. Стыковка «на автомате» и контакт с «мертвой» станцией

В будущем человечеству придется не раз столкнуться с космическим мусором, в том числе с брошенными кораблями и орбитальными станциями.

Впервые тему научной фантастики удалось воплотить в жизнь 30 октября 1967 года, когда корабли «Космос-186» и «Космос-188» состыковались друг с другом в полностью автоматическом режиме.

«Космос-186» был запущен 27 октября 1967 года, за ним вдогонку отправили «Космос-188» таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 24 километра во время выхода на орбиту второго аппарата.

«Активный» «Космос-188» смог запеленговать, приблизиться и состыковаться с ранее выпущенным кораблем, объединив системы.

Впоследствии подобная операция происходила не раз. Полученный опыт пригодился и при восстановлении поврежденной космической станции «Салют-7», после полугодового отсутствия на станции людей оставшейся на орбите в состоянии радиомолчания 11 февраля 1985 года.

В попытке спасти станцию, Советский Союз отправил двух ветеранов космонавтики для ремонта «Салюта-7». Автоматизированная система стыковки не работала, поэтому космонавтам нужно было подойти достаточно близко, чтобы осуществить ручную стыковку.

Космонавты смогли пристыковаться, впервые продемонстрировав возможность стыковки с любым объектом в космосе, даже с мертвым и неконтактным.

К 16 июня космонавтам удалось прогреть и восстановить работоспособность станции, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ.

11. Автоматический сбор образцов

Советский Союз, не сумев первым высадить людей на Луну, был полон решимости обогнать американцев с помощью автоматизированного космического зонда для сбора лунного грунта и доставки его на Землю.

Первый советский зонд «Луна-15» разбился при посадке, последующие попытки провалились из-за проблем с ракетоносителями. Только шестой по счету советский зонд «Луна-16» был успешно запущен.

После посадки советская станция взяла пробы лунного грунта вблизи моря Изобилия и поместила их в возвращаемый аппарат, который вернулся с образцами на Землю 24 сентября 1970 года.

Таким образом ученым удалось получить 101 грамм лунного грунта (против 22 килограмма, доставленных на «Apollo-11» во время пилотируемого полета НАСА).

Однако, малый объем материалов и их относительная схожесть была не главным достижением: это было первое успешное возвращение автоматического спускаемого аппарата.

12. Орбитальная и многомодульная станции

Уже упомянутые «Салюты» на самом деле произвели настоящую революцию в космонавтике и исследовании космоса как таковом, ведь аппарат «Салют-1», запущенный 19 апреля 1971 года, стал первой орбитальной станцией Земли.

Проект проводился до 11 октября 1971 года, в результате чего аппарат пробыл на орбите 175 суток, доказав принципиальную возможность долговременного управляемого полета вокруг планеты.

К ней дважды летал экипаж с Земли. «Союз-10» не смог осуществить стыковку, поэтому экспедиция была признана неуспешной. Экипаж «Союза-11», несмотря на ряд внештатных ситуаций, смог провести стыковку и ряд необходимых экспериментов.

Всего по программе гражданских пилотируемых станций «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) было запущено 7 «Салютов» и «Космос-557».

Имя сменилось только 20 февраля 1986 года, когда на орбиту был выведен базовый блок первой в истории многомодульной орбитальной станции «Мир», ставшая абсолютным символом космической эпохи и своеобразным закатом СССР.

Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года, суммарно проведя в космосе 5511 суток (из них 4594 дней с экипажем на борту), совершив 86 331 оборот вокруг планеты.

За время существования станции на ней было проведено более 23000 экспериментов. На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций, среди которых 29 космонавтов и 6 астронавтов осуществили выход в открытый космос.