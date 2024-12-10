В ЦБ России объяснили причины резкого ослабления курса рубля

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Согласно аргументам, приведённым регулятором в обзоре рисков финансовых рынков, причиной стали новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, которые скупали валюту для погашения обязательств перед кредиторами. Снижение чистых продаж иностранной валюты от экспортёров составило 23%, пишет РТ.

«На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля; в целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню», — следует из документа.