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В ЦБ России объяснили причины резкого ослабления курса рубля

10 декабря 2024 09:10
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В ЦБ России объяснили причины резкого ослабления курса рубля

Согласно аргументам, приведённым регулятором в обзоре рисков финансовых рынков, причиной стали новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, которые скупали валюту для погашения обязательств перед кредиторами. Снижение чистых продаж иностранной валюты от экспортёров составило 23%, пишет РТ.

«На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля; в целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню», — следует из документа.

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