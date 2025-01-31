В ЦБ ответили на вопрос о снижении ключевой ставки

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Снижение ключевой ставки в России будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах центрального банка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы подписчиков телеграм-канала ЦБ. У представителей Банка России спросили, до какого предела он будет повышать ставку и ожидается ли ее снижение.

В пресс-службе регулятора сообщили, что уровень ключевой ставки определяется тем, как складывается ситуация в разных аспектах экономики. Отмечается, что в данном вопросе Банк России будет опираться на ряд показателей: статистику, опросы и иную информацию, имеющую отношение к экономике.

«Формируя единую картину из разрозненных данных, мы будем оценивать ситуацию, делать расчеты, строить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке», – говорится в ответе на вопрос, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что снижение ключевой ставки будет возможно при устойчивом замедлении инфляции к цели прогноза, а для этого необходим «более сдержанный рост спроса». В пресс-службе регулятора подчеркнули, что этому будет способствовать и накопленный эффект ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временным лагов, и нормализация бюджетной политики в текущем году, пишет МК.