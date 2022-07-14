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В Самарской области запустили дистанционный мониторинг здоровья при помощи носимых устройств

14 июля 2022 12:20
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В Самарской области запустили дистанционный мониторинг здоровья при помощи носимых устройств

С помощью дистанционного мониторинга – проекта, запущенного компанией СберЗдоровье совместно с ГБУЗ Самарской области «Сызранская ГП» врачи могут наблюдать за изменениями показателей здоровья пациентов с артериальной гипертензией в режиме реального времени.

С апреля 2022 года в Самарской области реализуется проект дистанционного мониторинга здоровья при помощи носимых устройств. Пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия» выдаются тонометры с автоматическим сбором и передачей данных лечащему врачу. Всего для проекта выделено более 200 устройств. Необходимость получения тонометров и периодичность измерения давления определяет специалист медучреждения.

Информация о показателях хранится в цифровом дневнике здоровья пациента в мобильном приложении СберЗдоровье. Это удобно, так как данные, переданные непосредственно с устройств, более точные, чем заполненный вручную электронный или бумажный дневник. Пациент в любой момент может обратиться к истории своих измерений. Врач также может её увидеть, чтобы провести анализ или оказать помощь. При отклонении от нормы специалист получит информацию сразу, свяжется с пациентом, даст рекомендации, как снизить артериальное давление, а в экстренной ситуации поможет вызвать скорую.

Павел Золотарев, заместитель министра – руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения Самарской области:

«Применение индивидуальных устройств, измеряющих витальные показатели и дистанционно передающих эти данные медицинским работникам, является одним из перспективных направлений развития пациентоориентированной медицины. Проект «Персональные медицинские помощники» включен в Стратегию цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 года. В рамках него планируется реализовать целый ряд мероприятий, включающих использование тонометров с онлайн передачей показателей артериального давления врачу, глюкометров с передачей показателей сахара в крови и других видов современных медицинских изделий».

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Одним из ключевых факторов, влияющих на состояние здоровья пациентов с гипертонией, является удержание показателей артериального давления на целевом уровне и своевременная консультация с врачом при отклонении. Внедрение мониторинга с помощью носимых устройств существенно упрощает сбор данных и взаимодействие врачей и пациентов в целом. Процесс передачи показателей ускоряется, а информация, которую получает врач, становится более релевантной. В результате врачи получают возможность более эффективно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с гипертонией, рекомендовать способы снижения давления и корректировки терапии».

Михаил Никишин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Совместный проект сервиса СберЗдоровье и ГБУЗ Самарской области «Сызранская ГП» открывает новые возможности для заботы о здоровье для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременное реагирование во множестве случаев может спасти жизнь кардиобольным, но в круговороте дел им не всегда может быть удобно регулярно измерять и фиксировать артериальное давление. Дистанционный подход к мониторингу здоровья таких пациентов может помочь ГБУЗ Самарской области «Сызранская ГП» ещё более эффективно предупреждать осложнения заболеваний сердечно-сосудистой системы у своих пациентов».

Фото: ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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