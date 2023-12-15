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В России повысили первый взнос по льготной ипотеке до 30%

15 декабря 2023 22:12
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Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть миллионов рублей.

Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов, говорится на сайте Министерства финансов России, передает РИА Новости.

"Новым постановлением до 30 процентов повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке восемь процентов годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов", — заявили в ведомстве.

Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть миллионов рублей, добавили в Минфине.

Ранее максимальные размеры займов в Москве и Санкт-Петербурге составляли 12 миллионов рублей.

Уточняется, что правительство также повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с шести до девяти миллионов рублей.

 

Теги: Россия

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