В октябре количество выдач кредиток выросло на 5%, а общий лимит сократился на 3%

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги выдач кредитных карт в октябре 2025 года. За месяц банки открыли для россиян 1,40 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 140,28 млрд руб. и средним лимитом по карте 101 тыс. руб. По сравнению с результатами сентября в октябре количество выдач кредитных карт выросло на 5%, общий лимит по ним сократился на 3%. В сентябре было оформлено 1,33 млн карт с общим лимитом 144,87 млрд руб. Средний лимит по кредитке сократился за месяц на 8 тыс. руб.: в сентябре он был равен 109 тыс. руб.

В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 24%, общий объем одобренных лимитов – на 38%. В октябре 2024 г. гражданам было выдано 1,83 млн карт на 226,59 млрд руб. Средний размер лимита по карте за год снизился на 23 тыс. руб: в октябре 2024 года он составлял 124 тыс. руб.

Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 12,23 млн кредитных карт с общим лимитом 1,52 трлн руб., в среднем за месяц на 152,23 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 46%, общий объем лимитов – на 42%. С января по октябрь 2024 г. было выдано 22,57 млн карт с общим лимитом 2,62 трлн руб., в среднем за месяц на 261,58 млрд руб.

В ТОП-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в октябре вошли: Москва – 109,27 тыс. карт с общим лимитом 14,68 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 134 тыс. руб. (по сравнению с сентябрем количество выдач +1%, общие лимиты -13%, средний лимит по карте -14%); Московская обл. – 89,13 тыс. карт на 10,51 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 118 тыс. руб. (кол-во +5%, общие лимиты -5%, средний лимит -10%); Санкт-Петербург – 61,63 тыс. карт на 7,10 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 115 тыс. руб. (кол-во +3%, общие лимиты -6%, средний лимит -9%); Краснодарский край – 65,46 тыс. карт на 6,66 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 102 тыс. руб. (кол-во +10%, общие лимиты +4%, средний лимит -6%); и Свердловская обл. – 44,89 тыс. карт на 4,23 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 94 тыс. руб. (кол-во +5%, общие лимиты -3%, средний лимит -8%).