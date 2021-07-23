В Общественном центре Сбера расскажут, как вести быт экологично

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25 июля в 15:00 в Общественном центре Сбера пройдет лекция экоблогера Юлии Викулиной, которая расскажет обо всех тонкостях ведения экологичного быта.

Участники мероприятия узнают, чем заменить агрессивную бытовую химию, одноразовые салфетки и полотенца, а также получат практические рекомендации по экономии воды и электроэнергии.

Юлия Викулина поделится своим опытом ведения экологичного образа жизни и полностью развенчает расхожий миф, что это дорого и очень сложно.

Лекция будет полезна как молодым людям, которые только начинают налаживать свой быт, так и взрослым – тем, кто хочет перестроить свои домашние привычки, сделав их более экологичными, но не знают с чего начать.

Посетить лекцию можно по адресу ул. Вилоновская, д. 13 или посмотреть онлайн-трансляцию в инстаграм-аккаунте @sbercentre.