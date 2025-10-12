В Госдуме заверили, что перевода пенсии на цифровой рубль в обязательном порядке не планируется

126

Российские пенсионеры продолжат получать пенсии обычным способом, перевода на цифровой рубль в обязательном порядке не планируется. Об этом 12 октября сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут "Известия".

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Нилов уточнил, что все выплаты в полном объеме будут производиться тем способом, которым пожелает пенсионер. Он подчеркнул, что одномоментных перемен в этой сфере не ожидается.