ЦБ заверил, что все золото из резервов находится в его хранилищах на территории России

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ЦБ РФ заверил, что все золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны, следует из материалов регулятора, пишет ТАСС.

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отмечает ЦБ.

В Банке России отметили, что золотовалютные резервы являются инструментом, благодаря которому центробанк может защитить экономику от внешних кризисов. Они обеспечивают выплату валютного долга, стабилизируют валютный рынок и критический импорт в трудных ситуациях. "Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах", - отмечает ЦБ.

Регулятор пояснил, что в то время страна была беззащитной перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. "Именно поэтому центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов", - подчеркнули в Банке России.

Реакция на кризисы

Регулятор пояснил, что с 2014 года в своей политике учитывал два возможных вида кризисов: традиционный финансовый кризис, какие случались в мире раньше (в 2008, 2014 и 2020 годах) и геополитические.

"Чтобы противостоять геополитическом кризису, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов", - указал ЦБ.

Эти типы кризисов, отмечает регулятор, требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьезно нарастил резервы и сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. "Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности - эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах", - отметил регулятор.

Заморозка резервов

В ЦБ также уточнили, что в текущем санкционном режиме нет способа, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не оказалась заморожена. Регулятор отметил, что безналичная валюта на корреспондентских счетах в зарубежных банках отражена всегда, поэтому ее могут заморозить. "Но после заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы", - отмечает регулятор.

Кроме того, выплаты по корпоративному долгу компаний РФ и государственному долгу перед держателями долга из стран, поддерживающих антироссийские санкции, будут проходить только с разрешения правкомиссии. То есть, в ответ на заморозку части резервов России, Москва также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС