ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина

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Центробанк не будет проводить ранее запланированные закупки юаней на фоне падения рубля, пишет РБК. Они и так не должны были существенно влиять на курс, но такая мера говорит об обеспокоенности ЦБ текущей ситуацией, считают эксперты.



Центробанк останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.



«Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.



