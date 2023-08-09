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ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина

9 августа 2023 23:55
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ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина

Центробанк не будет проводить ранее запланированные закупки юаней на фоне падения рубля, пишет РБК. Они и так не должны были существенно влиять на курс, но такая мера говорит об обеспокоенности ЦБ текущей ситуацией, считают эксперты.

Центробанк останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.

 

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