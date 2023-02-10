ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом в пятницу, 10 февраля, говорится в заявлении регулятора, пишут "Известия".

«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне», — уточняется в сообщении.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.