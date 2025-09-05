ЦБ рассказал, как не попасть под блокировку денежного перевода

220

Банк России опубликовал рекомендации, которые помогут гражданам не столкнуться с блокировкой переводов. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале регулятора.

ЦБ советует не выполнять денежные операции по просьбе незнакомцев и не возвращать средства, якобы поступившие по ошибке. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк и оформить обратный перевод через реквизиты отправителя.

Регулятор также напомнил, что нельзя передавать другим людям свою банковскую карту или доступ к онлайн-банку. Опасно переводить деньги малознакомым людям, а также оплачивать покупки по номеру телефона в сомнительных местах. Подобные действия могут быть расценены банком как подозрительные.

Если перевод всё же совершается — например, при оплате услуг или подарке родственникам, — рекомендуется указывать назначение платежа. Это делает операцию прозрачной и снижает риск блокировки.

ЦБ предупредил, что под особое внимание банков попадают операции на пиратских сайтах, в нелегальных казино, анонимных криптообменниках и других теневых сервисах. Такие переводы не только рискованны, но и могут привести к участию в незаконных схемах.

Кроме того, регулятор советует своевременно уведомлять банк об изменении персональных данных и использовать отдельные счета для предпринимательской деятельности. Важно вести дела прозрачно и не допускать налоговой задолженности, пишет ОСН.