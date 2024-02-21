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Что случилось после отзыва лицензии QIWI банка.
Сегодня Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка QIWI
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Сегодня Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка QIWI

21 февраля 2024 18:44
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Что случилось после отзыва лицензии QIWI банка.

Сегодня Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка QIWI, сообщает iphones.ru.

Это произошло из-за того, что банк регулярно нарушал законы России и допускал отмывание денег, полученных преступным путем. Причины, указанные ЦБ: систематические нарушения с учетом вводимых ограничений, действия с легализацией (отмыванием) доходов, а также открытия счетов с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.

И к чему же это привело? Последствия плачевные.

Что случилось после отзыва лицензии QIWI банка

- Переводы через Contact не работают Сразу же после отзыва лицензии стало известно, что платежная система Contact перестала работать. Она использовалась для перевода денег в другие страны.

- Qiwi-кошельки заблокированы. Их нельзя пополнить, с них сейчас нельзя вывести деньги, оплатить мобильную связь и многое другое.

- Сервисы банка неактивны Приложение банка, а также терминалы компании перестали работать. Операции не проходят, нет возможности авторизоваться.

- Пополнить Steam нельзя. Среди популярных сервисов у Qiwi было пополнение баланса Steam. Теперь этот метод недоступен, но работают другие.

Qiwi также закрыла свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Кто ещё пострадал от аннулирования лицензии

Среди первых пожаловались пользователи Райффайзен банка. Они не могут оплатить некоторые услуги, включая интернет и мобильную связь, потому что часть операций производилась через Qiwi.

Пользователи Металлинвестбанка также сообщили, что часть операций у них перестала работать. Причина та же, что и у Райффайзена.

Среди пострадавших также оказался и сервис Ситимобил. Клиенты временно не могут оплачивать поездки картами. Сервис советует перейти на время на наличный расчёт.

Можно ли вывести деньги с QIWI

Самостоятельно это сделать не получится. Но банк по закону обязан возместить вам ваши денежные средства в заложенные ЦБ сроки.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подтвердило наступление страхового случая в отношении КИВИ БАНК:

Проценты по вкладам рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

• Когда можно вернуть деньги? Заявки о выплатах можно подавать в течение года. Это время минимально потребуется на ликвидацию банка QIWI. Но здесь речь идет лишь о вкладах.

• Деньги с карт и кошельков тоже вернут? Как отметили в ЦБ, возврат средств клиентов QIWI с их электронных кошельков будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка. Это будет происходить за счёт денег, которые получены от реализации активов Киви банка и иного имущества.

Тем, у кого деньги лежали на кошельках или банковской карте, выплаты тоже положены, уточнили в ЦБ. Однако есть другой момент: электронные деньги без банковского счета не подлежат страхованию. Так что тут вопрос пока ещё запутан. ЦБ посоветовал по всем вопросам писать АСВ.

• Сколько вернут денег? По закону, клиентам обязаны вернуть 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, включая начисленные проценты. ЦБ подтвердил, что по предварительной оценке у банка должно хватить на это денег.

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