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СберИндекс: общепит полностью восстановился после пандемии

25 мая 2021 18:26
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Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.

С 17 по 23 мая 2021 года индекс потребительской активности вернулся к максимумам года (75,1 п.). Расходы были на 6,3% выше уровней последних допандемийных недель. Аналитики СберИндекса считают, что можно говорить о полном восстановлении трат в общепите. Впервые с начала пандемии в отрасли не зафиксировано статистически значимого падения.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 17 по 23 мая 2021 г. потребительские траты росли с темпом +19,4% г/г.

Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03 2020 г. На неделе с 17 по 23 мая 2021 г. динамика расходов россиян изменилась несущественно, темпы роста относительно допандемийного периода составили 6,3%. Такие показатели наблюдаются весь последний месяц, за исключением недели между майскими праздниками (дополнительные нерабочие дни). Можно говорить, что потребительский спрос стабилизровался на новом равновесном уровне.

Вторую неделю подряд объём трат в секторе услуг растёт к значениям начала 2020 г. (+2,2% с корректировкой на сезонность).

На прошедшей неделе произошло знаковое событие: полностью восстановились траты в общепите. По нашим оценкам, изменение к периоду 01.02–15.03 2020 г. составило ‒0,3% (с корректировкой на сезонность). Отсутствие статистически значимого падения мы фиксируем впервые с начала пандемии.

Индекс потребительской активности также вернулся к максимумам года и составил 75,1 п.

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 — 15.03.2020).

Теги: общепит полностью восстановился СберИндекс

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