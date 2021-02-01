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СберИндекс: доля безналичного оборота побила исторический максимум

1 февраля 2021 17:18
93
В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.

По оценке лаборатории СберИндекс и IT-компании «Платформа ОФД», в IV квартале 2020 г. доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 г. достигла 54,1%. Это на 4,9 п.п. выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчётов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 г.) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «Магазины у дома».

Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объёма бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб. до 13,4 трлн руб.). Тем не менее в категории «Строительные и хозяйственные товары» доля безналичного объёма сократилась — наверняка вследствие роста наличности на руках у населения.

В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.

Впервые появился регион, где доля безналичного торгового оборота достигла 70% в IV квартале. Им стал Ненецкий АО. В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в III квартале 2020 г. среди крупнейших городов лишь в четырнадцати показатель превысил 60%, то по итогам IV кв. таких городов стало уже сорок.

 

 

 

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Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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