СберИндекс: доля безналичного оборота побила исторический максимум

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По оценке лаборатории СберИндекс и IT-компании «Платформа ОФД», в IV квартале 2020 г. доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 г. достигла 54,1%. Это на 4,9 п.п. выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчётов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 г.) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «Магазины у дома».

Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объёма бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб. до 13,4 трлн руб.). Тем не менее в категории «Строительные и хозяйственные товары» доля безналичного объёма сократилась — наверняка вследствие роста наличности на руках у населения.

В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.

Впервые появился регион, где доля безналичного торгового оборота достигла 70% в IV квартале. Им стал Ненецкий АО. В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в III квартале 2020 г. среди крупнейших городов лишь в четырнадцати показатель превысил 60%, то по итогам IV кв. таких городов стало уже сорок.