Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 
В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021
В регионах может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям.
«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу – партия направит свои предложения Президенту
Программа СберБанка «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию.
СберБанк выдал льготной ипотеки почти на 600 млрд рублей
Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме. 
15 апреля в Самаре официально завершен отопительный сезон
Игорь Комаров отметил, что в условиях противодействия эпидемии коронавируса возникает необходимость решения новых вызовов и проблем, направленных на защиту граждан и бизнеса.
Игорь Комаров: Повысить благосостояние людей – наша основная цель
Более 57% клиентов премиального сегмента СберПервый имеют в своем портфеле инвестиционные или страховые продукты. 
За год портфель под управлением СберПервого вырос на 500 млрд рублей
При поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на второй очереди набережной открылась художественная выставка Андрея Попова «Теплые чувства. Вторая волна».
«Т Плюс» поддержал работу выставки «Теплые чувства. Вторая волна» в Самаре
Это первые рестрикции, введенные против Москвы при администрации Джо Байдена.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против России
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Промышленное производство Сельское хозяйство Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

СберБанк выдал льготной ипотеки почти на 600 млрд рублей

15 апреля 2021 18:13
56
Программа СберБанка «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию.

За время действия программы льготной ипотеки, запущенной как мера поддержки в пандемию, СберБанк выдал 226 тысяч ипотечных кредитов на 598,4 млрд рублей. Такие данные привёл Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, в рамках панельной дискуссии «Льготная ипотека: как и где её продлить» на Красноярском экономическом форуме. 

Программа СберБанка «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию, который поддержал строительную отрасль и граждан, желающих купить квартиру в новостройке. 

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

"Сегодня одним из популярных способов приобретения жилья для россиян является ипотека. Программа поддержки спроса, на наш взгляд, оказалась очень своевременной и эффективной, но дисбаланс предложения и резко возросшего спроса привёл к нормальному экономическому эффекту коррекции цен. Застройщики не были готовы к такому спросу, так как экономический строительный цикл составляет 2‒4 года — от покупки земли и найма подрядчиков — по полной сдаче объекта. При этом очевидно, что уровень обеспеченности комфортным жильём для граждан России и в первую очередь в регионах стоит остро, поэтому мы поддержим, если правительство примет решение о продлении программы".

Он напомнил, что за последние три года инфляция стабильно находилась на уровне 4%. При этом ключевая ставка была в районе 7%. В начале 2020 года Банк России стремительно снижал её — до уровня 4,5%, — что повлияло на существенное сокращение ставок как по вкладам, так и по кредитованию, в том числе и по ипотеке во всех сегментах. Граждане, зачастую покупая новую квартиру, продают старую, которую другие приобретают тоже в ипотеку.

По его словам, текущий жилой фонд в пересчёте на жителя страны составляет около 25 кв. метров на человека, при том что в европейских странах этот показатель в полтора и более раза выше. С учётом того что средний возраст жилого фонда в РФ составляет около 30 лет, то потребность в комфортном жилье на текущий момент остаётся достаточно актуальной.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
15 апреля 2021  13:47
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
210
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
15 апреля 2021  13:35
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
Строительство
180
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
15 апреля 2021  11:34
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
Общество
285
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив.
14 апреля 2021  19:32
В режиме «мозгового штурма»: Дмитрий Азаров принял участие в подготовке совместного заседания Президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
707
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
533
Весь список