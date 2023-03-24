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Сбербанк провел «Цифровой день» для команды Самарского государственного института культуры

24 марта 2023 23:19
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Цифровизация – уже давно не тренд, а настоящее условие существования с учетом всех вызовов динамично меняющегося мира.

В общественном центре Сбера состоялся «Цифровой день», посвященный инновационным разработкам финансово-кредитной организации и его партнеров. Эксперты презентовали передовые IT-разработки, которые помогут Самарскому государственному институту культуры в решении задач цифровой трансформации как в сфере образования, так и в области кибербезопасности.

Цифровизация – уже давно не тренд, а настоящее условие существования с учетом всех вызовов динамично меняющегося мира. Каждая организация стремится перейти к «цифре». СГИК – не исключение. Поскольку Сбер – активно занимается внедрением информационных технологий, сотрудники и партнеры банка рассказали коллегам из Самарского института культуры о комплексных цифровых решениях, позволяющих вузам сделать шаг на пути к развитию и оптимизации системных процессов.

Например, один из партнеров Сбербанка, инновационного робота-оператора. Его можно использовать в работе приемной комиссии, чтобы отвечать на самые частые вопросы от абитуриентов.

Анастасия Сурнина, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Цифровизация сегодня – это мировая тенденция, получившая широкое распространение. Это целая трансформация сложных, наукоемких процессов не только на уровне отдельных компаний, но и на уровне целых отраслей экономики. Цифра – это возможность выйти на новый уровень. Сбер регулярно проводит «Цифровые дни», в рамках которых мы делимся имеющимися компетенциями, новейшими разработками, лучшими практиками и накопленным опытом реализации проектов цифровой трансформации».

Наумова Ольга Сергеевна, ректор СГИК:

«Сегодня без использования цифровых продуктов невозможно полноценно вести управление вузом и работать, и творческий вуз - не исключение. Важно грамотно выбирать цифровые решения, учитывая образовательного учреждения. В этом плане партнерство со Сбербанком помогает нам быть в курсе последних разработок и планировать мероприятия по цифровой трансформации нашего вуза».

Теги: СберБанк

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