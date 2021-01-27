Сбербанк обучил студентов ТГУ работе с проблемными активами

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Завершился поток обучения студентов Тольяттинского государственного университета (ТГУ) по курсу «Организация работы с проблемными активами и просроченной задолженностью». Проект был реализован Поволжским банком Сбербанка, лекции читали его топ-менеджеры.

В рамках курса лекций студенты направлений подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» получили практические знания в области корпоративных финансов и права, оценки управленческих рисков, антикризисного менеджмента, противодействия коррупции, комплаенс, лидерства и других важных направлений.

Всего в осеннем семестре в опорном вузе Тольятти состоялось девять лекций и тренингов. По итогам курса студентам было предложено подготовить эссе с предложениями о совершенствовании процесса взыскания долгов.

Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Мы прочитали и оценили 35 эссе, из которых выделили семь лучших работ. Их авторы получили сертификаты об успешном окончании курса из рук руководителей Поволжского банка Сбербанка, а также памятные подарки от Сбера. В текущих условиях дистанционного труда и ограничений мы не можем пригласить эту семерку лучших к нам на практику. Но оставляем им эту возможность и контакты для реализации в будущем».

Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета:

«Студенты получили практические знания от высочайшего уровня профессионалов и, одновременно, через прямое взаимодействие с ними, возможность зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем – Сбербанком. Такой опыт, безусловно, полезен для всех его участников. Университет сотрудничает с Поволжским банком Сбербанка по широкому спектру направлений. Теперь это еще и образование. Можно однозначно сказать, что Сбербанк - надежный партнер, открытый нашим идеям и проектам».

Для студентов ТГУ общение с руководителями Сбербанка не в новинку. Представители банка регулярно проводят для них дни финансовой грамотности, приглашают на экскурсии и практику в отделения Сбербанка в Тольятти. Эта традиция будет продолжена и в 2021 году.