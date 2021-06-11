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Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Тольятти

11 июня 2021 14:24
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В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин.

58% жителей Тольятти считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведённое накануне Дня России (Дня независимости). Материальную свободу, по их мнению, прежде всего дают достойная зарплата и накопления.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. В среднем по России становятся или хотели бы стать финансово независимыми к 24,4 годам. Жители Тольятти достигают или хотят достичь финансовой независимости к 24,8 годам. 

По их мнению, портрет финансово независимого человека выглядит так: способность обеспечивать себя (об этом заявили 63% опрошенных из этого города), собственное жилье (51%), стабильный доход, позволяющий дорогие покупки (49%), путешествовать по миру (34%), помогать родным и близким (21%), иметь пассивный доход от вкладов и инвестиций (16%). 

Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 79% опрошенных из Тольятти. Месячный доход для этого, по их оценкам, должен быть в среднем 68,3 тыс. рублей. Размер накоплений для финансовой свободы, по оценкам тольяттинцев, составляет в 2,54 млн рублей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

"Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворённости доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной".

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"В достижении финансовой независимости поможет широкая продуктовая линейка Сбербанка, и интерес наших клиентов к ней растет. Например, формировать финансовый резерв, копить в комфортном режиме на любые цели удобно с помощью накопительных программ «Сбербанк страхование жизни». Индивидуальные пенсионные планы НПФ Сбербанка станут хорошей возможностью сформировать будущую пенсию для сохранения привычного качества жизни по окончании трудовой карьеры. Паевые инвестиционные фонды и стратегии доверительного управления «Сбер Управление активами» помогут комфортно войти на фондовый рынок даже начинающему инвестору". 

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

 

Теги: исследование сбер

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