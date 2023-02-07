Сбер: Самарская область является лидером Поволжья по безналичной оплате

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По итогам IV квартала 2022 в Самарской области 61,5% покупок оплачивают безналичным способом. По результатам исследования, проведенного лабораторией СберИндекс и ресурсом Чек Индекс, Самарская область стала лидером по безналичной оплате среди регионов Поволжья, при этом относительно IV квартала 2021 года доля такой оплаты выросла на 0,07 п.п.

Также в исследовании отмечается, что Новокуйбышевск вошёл в ТОП-100 городов России с самой высокой долей безналичной оплаты. В IV квартале 2022 года там оплачивали 63% покупок безналично, а рост относительно аналогичного периода 2021 года составил 0,74 п.п.

Напомним, что основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе. В начале февраля Сбер начинает масштабное тестирование платежного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Что касается владельцев Android, у которых есть карта МИР от Сбера, то с ноября 2022 г. они снова могут пользоваться привычным способом оплаты в одно касание с помощью NFC-технологии.

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