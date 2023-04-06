Самарцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

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Более половины самарцев планируют взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре, выяснили СберСтрахование и СберСтрахование жизни. Потратить на него респонденты рассчитывают в среднем 65 тыс. рублей. В топе отпускных направлений оказались черноморские курорты России. При этом на майские праздники свыше трети опрошенных собираются отправиться в путешествие по стране.

65% самарцев хотят взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре. 16% отправятся отдыхать в апреле — мае, 8% поедут на отдых в октябре — декабре. 11% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

В рейтинге популярных отпускных направлений лидируют черноморские курорты России (12%), поездки в горы (6%). 9% отправятся в Турцию и Египет. 39% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, ещё 34% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 10% самарцев. 54% отправятся в путешествие по городам России, при этом каждый четвёртый поедет в Сочи. За границей — в Турции и Египте — планирует отдохнуть каждый десятый.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Каждому человеку необходимо отдыхать, чтобы восстановиться и набраться сил. Чтобы лучше подготовиться к сезону отпусков, необходимо заранее подумать над бюджетом и начать откладывать деньги. Сегодня существует немало различных инструментов, способных в этом помочь. Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Ну а чтобы отпуск прошел без непредвиденных расходов, стоит воспользоваться программой страхования путешественников. Зачастую такие программы предусматривают самые разные риски: от болезней и травм до утери документов и багажа».

Опрос проводился в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе участие в исследовании приняли не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

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