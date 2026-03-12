россияне начали активнее гасить кредиты досрочно

В январе 2026 года россияне досрочно погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее, выяснили «Известия». Продолжилась тенденция IV квартала 2025-го, когда заемщики раньше срока закрыли долги на сумму более 1 трлн рублей (+35% год к году). Люди стараются быстрее расплатиться с ссудами, которые брали по высоким ставкам, отмечают эксперты. Кроме того, из-за снижения ключевой ставки становится менее выгодно держать деньги на вкладах, и люди предпочитают быстрее закрывать кредиты. В этих условиях есть случаи, когда некоторые банки при досрочном погашении требуют оплату процентов за весь срок кредита, хотя закон это ограничивает.

Объем досрочных погашений кредитов в IV квартале 2025-го вырос на 35% год к году и превысил 1 трлн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили «Известия». 500 млрд из этой суммы пришлось на кредиты наличными, 362 млрд — на ипотеку, 156 млрд — на автокредиты. При этом годовой рост досрочных погашений автокредитов был двукратным.

В январе 2026-го объемы традиционно снизились до 276 млрд рублей, но это всё равно на четверть выше показателя января 2025-го. 56% всех досрочных погашений пришлись на полное закрытие долга, остальные — на частичное уменьшение обязательств.