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Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках

26 марта 2022 13:09
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Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках

Российские банки начали принимать заявки по льготной ипотеке на жилье в новостройках на обновленных условиях. Первые сделки будут проведены с даты вступления в силу постановления правительства, говорится в материалах кредитных организаций.

23 марта президент Владимир Путин одобрил предложение правительства об изменении параметров программы. Максимальный размер кредита увеличен до 12 миллионов рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 миллионов – для остальных регионов. Ставка поднята с 7% до 12% годовых.

Первым банком, заявившим о начале приема заявок по программе с новыми условиями, стал ВТБ. Затем ипотеку по-новому стала предлагать Промсвязьбанк, "Зенит" и Альфа-банк. Вместе с тем, Сбербанк заявил РИА Новости, что продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по льготной ипотеке по сниженным процентным ставкам. Текущая ставка в банке – от 5,85%. Далее программа будет работать в соответствии с установленными правительством условиями.

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