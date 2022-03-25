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Приложение "ВТБ Онлайн" стало недоступным для загрузки в Play Market. Ранее установленные приложения работают в полном объеме, передает ТАСС.

Банк предупредил пользователей, чтобы они скачивали приложение на странице входа в интернет-банк "ВТБ Онлайн", а также в официальных онлайн-магазинах.

"Для проведения необходимых операций все пользователи могут также использовать интернет-банк - это версия для браузеров, в том числе с мобильных телефонов. Войти можно и по номеру карты, пароль можно восстановить за один клик", - сообщается в Telegram-канале ВТБ.

Также в сообщении указано, что для входа потребуется полный номер пластиковой карты или логин.

Как убедился корреспондент ТАСС, в Play Market также не отображаются в поиске приложения мобильных банков "Открытие", Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Новикомбанка.

Фото: pixabay